Дождь со снегом: погода в Уфе 5-7 ноября

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца практически не будет, зато каждый день обещают осадки. К концу недели ожидается небольшое потепление.

Среда, 5 ноября: до +3°, облачно, дождь со снегом, в ночь на четверг – +2°, без осадков.

Четверг, 6 ноября: до +4°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +3°, временами дождь.

Пятница, 7 ноября: до +7°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +4°, небольшой дождь.