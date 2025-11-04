Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дождь со снегом: погода в Уфе 5-7 ноября

Ноябрь в Уфе пока обходится без сугробов, и вообще погоду в целом можно назвать комфортной. Рассказываем, чего ожидать от нее в следующую рабочую неделю, которая, кстати, будет трехдневной.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца практически не будет, зато каждый день обещают осадки. К концу недели ожидается небольшое потепление.

Среда, 5 ноября: до +3°, облачно, дождь со снегом, в ночь на четверг – +2°, без осадков.

Четверг, 6 ноября: до +4°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +3°, временами дождь.

Пятница, 7 ноября: до +7°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +4°, небольшой дождь.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: