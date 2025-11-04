Радий Хабиров: «Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся атаке БПЛА»

«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА.

Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха.

Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Сегодня, четвертого ноября, в 7:58 в Уфе МЧС разослало сообщения о беспилотной опасности на территории региона. 11:32 беспилотная опасность была отменена.