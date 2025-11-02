В Башкортостане за неделю подорожали овощи и гречка

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (5,9%), капуста (4,34%) и помидоры (2,55%).

Умеренно поднялись цены на яблоки (1,83%), гречку (1,76%) и картофель (1,55%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели вермишель (1,35%), детские фруктовые консервы (1,28%), вареная колбаса (1,26%) и сливочное масло (0,85%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.