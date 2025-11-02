В Башкортостан поступила новая партия вакцин против гриппа

Вакцины предназначены для взрослых, в первую очередь необходимо вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 лет. Всего в республику поступило 709 880 доз.

Об этом рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

«Сегодня подписал приказ о распределении вакцин по медицинским организациям. Сообщил об этом коллегам на еженедельном заседании штаба по льготному лекарственному обеспечению.

В ближайшее время можно будет обращаться по месту жительства по поводу вакцинации», – сообщил Рахматуллин.