В Башкортостан поступила новая партия вакцин против гриппа

В регионе продолжается подготовка к неизбежному сезону гриппа и ОРВИ. На склад «Башфармации» поступают первые партии вакцины.
Вакцины предназначены для взрослых, в первую очередь необходимо вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 лет. Всего в республику поступило 709 880 доз.
Об этом рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
«Сегодня подписал приказ о распределении вакцин по медицинским организациям. Сообщил об этом коллегам на еженедельном заседании штаба по льготному лекарственному обеспечению.
В ближайшее время можно будет обращаться по месту жительства по поводу вакцинации», – сообщил Рахматуллин.
Комментарии (0)