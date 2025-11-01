Как задать вопрос для прямой линии Радия Хабирова?

Традиционная прямая линия с Радием Хабировым состоится в этом году во вторник, 11 ноября. Глава Башкортостана ответит на актуальные вопросы жителей республики.
Обычно прямую линию транслируют телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также радиостанция «Юлдаш».
Задать вопрос главе региона можно:
– в специальном разделе на сайте главы Башкортостана. Там же указаны рекомендации, с которыми обязательно нужно ознакомиться:
https://vopros.glavarb.ru/
– через чат-бот в национальном мессенджере MAX:
https://max.ru/glavarb_pl
– через чат-бот в Telegram:
https://t.me/glavarb_pl
– через чат-бот в «Одноклассниках»:
https://ok.ru/group/70000042373707/messages
– через сервис «Госуслуги. Решаем вместе»:
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10441/
