Экс-мэр Бирска пойдет под суд за взятку и превышение полномочий

В декабре 2024 года мэр Виктория Бурдина попросила своего заместителя выступить посредником в передаче ей взятки от юрлица. За незаконное вознаграждение она подписала акты выполненных работ муниципального контракта по благоустройству центральной аллеи в парке, хотя фактически работы были выполнены не до конца, и обещала общее покровительство при выполнении организацией других муниципальных контрактов. Так она через посредника получила 30 тыс. рублей.

Но есть в отношении Бурдиной обвинения и посерьезнее.

Следствие считает, что в июне 2023 года она заключила с юридическим лицом договор купли-продажи объекта культурного наследия регионального значения «Дом Коновалова» более чем за три млн рублей при его кадастровой стоимости свыше девяти млн рублей.

Подписав все документы, она передала здание коммерческой фирме, которая в течение месяца продала его третьему лицу за 7,2 млн рублей.

Кроме того, в июле-сентябре 2024 года она дала указание директору муниципального учреждения заключить договор с конкретной компанией на обустройство светофора, отменив результаты конкурса.

Обвиняемая вину не признает, была уволена по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия. Уголовное дело будет направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ее заместитель уже получил три года колонии и штраф в 300 тыс. рублей по делу о посредничестве во взяточничестве.