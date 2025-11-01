Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Башкортостане

Осень в республике до сих пор была по большей части солнечной и благоприятной. Рассказываем, чего ждать от погоды в последний осенний месяц этого года.

«По сведению ГМЦ России, ноябрь в республике Башкортостан ожидается теплым со среднемесячной температурой воздуха на 1° выше нормы (норма – -4,4°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 30-50 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в ближайшие дни температура опустится до +4°, +2° днем, второго и третьего ноября осадков не будет.

