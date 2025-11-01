Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

УФАС Башкортостана оштрафовало ресурсоснабжающую организацию за неправомерное установление тарифов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан провело проверку деятельности МУП «Энергетик».

Как говорится в сообщении УФАС, МУП «Энергетик» установило тарифы за оказание услуг по очистке сточных вод без согласования с региональным тарифным органом.

МУП «Энергетик» оказывает услуги по водоотведению (очистка сточных вод) на территории Миякинского района и занимает на этом рынке доминирующее положение.

Согласно законодательству тариф на водоотведение устанавливается по согласованию с региональным тарифным органом. Однако МУП «Энергетик» не обращалось в Госкомитет РБ по тарифам.

«Действия предприятия, занимающего доминирующее положение на рынке водоотведения, нарушают установленный порядок ценообразования», – говорится в сообщении УФАС.

МУП «Энергетик» признано нарушившим антимонопольное законодательство, ему выдано предписание о прекращении нарушения.

Кроме того, в рамках административного расследования ведомство наложило на предприятие штраф в размере 100 тыс. рублей.

