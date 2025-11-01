В Уфе пьяный водитель разбил Kia Ceed о столб

Водитель Kia Ceed, следуя по улице Кольцевой со стороны Александра Невского в сторону ул. Ивана Франко, вылетел на газон и врезался в электроопору.

К счастью, пешеходы не пострадали. Два пассажира автомобиля обратились за медицинской помощью. Автомобиль получил сильные повреждения.

В ходе проверки алкотестер показал, что водитель был пьян. Кроме того, у него не было водительского удостоверения.