В УГЗ Уфы рассказали, как вести себя при получении сигнала «Внимание всем!»

В памятке всего пять пунктов:

– не паникуйте – сохраняйте спокойствие;

– включите радио или ТВ для получения официальной информации и дальнейших указаний;

– приготовьтесь к эвакуации – соберите документы, медикаменты, предметы первой необходимости;

– следуйте инструкциям спасательных служб – не покидайте укрытие без разрешения;

– повестите близких и помогите детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Единый номер вызова экстренных служб – 112.

Сигнал «Внимание всем!» – это единый сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации. При угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации во всех городах и населенных пунктах включаются уличные сирены, гудки и сирены специальных автомобилей.