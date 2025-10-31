В УГЗ Уфы рассказали, как вести себя при получении сигнала «Внимание всем!»

Сегодня, 31 октября, управление гражданской защиты Уфы опубликовало памятку на случай включения сигнала общей тревоги.
В памятке всего пять пунктов:
– не паникуйте – сохраняйте спокойствие;
– включите радио или ТВ для получения официальной информации и дальнейших указаний;
– приготовьтесь к эвакуации – соберите документы, медикаменты, предметы первой необходимости;
– следуйте инструкциям спасательных служб – не покидайте укрытие без разрешения;
– повестите близких и помогите детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями.
Единый номер вызова экстренных служб – 112.
Сигнал «Внимание всем!» – это единый сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации. При угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации во всех городах и населенных пунктах включаются уличные сирены, гудки и сирены специальных автомобилей.
Комментарии (0)