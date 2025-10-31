Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В УГЗ Уфы рассказали, как вести себя при получении сигнала «Внимание всем!»

Сегодня, 31 октября, управление гражданской защиты Уфы опубликовало памятку на случай включения сигнала общей тревоги.

В памятке всего пять пунктов:

– не паникуйте – сохраняйте спокойствие;

– включите радио или ТВ для получения официальной информации и дальнейших указаний;

– приготовьтесь к эвакуации – соберите документы, медикаменты, предметы первой необходимости;

– следуйте инструкциям спасательных служб – не покидайте укрытие без разрешения;

– повестите близких и помогите детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Единый номер вызова экстренных служб – 112.

Сигнал «Внимание всем!» – это единый сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации. При угрозе или в случае возникновения экстремальной ситуации во всех городах и населенных пунктах включаются уличные сирены, гудки и сирены специальных автомобилей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: