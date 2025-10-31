В Башкортостане появился День многодетной семьи

На 26 заседании республиканского парламента депутаты рассмотрели проект закона об учреждении новой знаменательной даты.
Законопроектом предлагалось учредить День многодетной семьи 21 декабря. Документ прошел первое чтение в прошлом месяце, а теперь закон принят официально.
В парламенте считают, что это «будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности».
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что декабрь как преддверие Нового года и Рождества сам по себе символизирует семейные ценности, домашний очаг и объединение поколений. Новый праздник органично впишется в культурный календарь республики.
