В Башкортостане появился День многодетной семьи

Законопроектом предлагалось учредить День многодетной семьи 21 декабря. Документ прошел первое чтение в прошлом месяце, а теперь закон принят официально.

В парламенте считают, что это «будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности».

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что декабрь как преддверие Нового года и Рождества сам по себе символизирует семейные ценности, домашний очаг и объединение поколений. Новый праздник органично впишется в культурный календарь республики.