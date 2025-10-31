Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане начнутся рейды у водоемов

Сегодня под руководством вице-премьера республики Ирека Сагитова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В ходе заседания сообщили, что с завтрашнего дня, первого ноября, и до первого декабря в республике пройдет межведомственная операция «Тонкий лед».

На водоемах региона будут проводиться рейды: проверяющие будут останавливать желающих прогуляться по льду и предупреждать об опасности.

По итогам купального сезона 2025 года на водных объектах республики более чем на 3,5% снизилось количество несчастных случаев. С начала года на реках, прудах и озерах уже спасено 311 жизней, из которых 52 – дети.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: