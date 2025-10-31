В Башкортостане начнутся рейды у водоемов

В ходе заседания сообщили, что с завтрашнего дня, первого ноября, и до первого декабря в республике пройдет межведомственная операция «Тонкий лед».

На водоемах региона будут проводиться рейды: проверяющие будут останавливать желающих прогуляться по льду и предупреждать об опасности.

По итогам купального сезона 2025 года на водных объектах республики более чем на 3,5% снизилось количество несчастных случаев. С начала года на реках, прудах и озерах уже спасено 311 жизней, из которых 52 – дети.