В Башкортостане начнутся рейды у водоемов

Сегодня под руководством вице-премьера республики Ирека Сагитова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
В ходе заседания сообщили, что с завтрашнего дня, первого ноября, и до первого декабря в республике пройдет межведомственная операция «Тонкий лед».
На водоемах региона будут проводиться рейды: проверяющие будут останавливать желающих прогуляться по льду и предупреждать об опасности.
По итогам купального сезона 2025 года на водных объектах республики более чем на 3,5% снизилось количество несчастных случаев. С начала года на реках, прудах и озерах уже спасено 311 жизней, из которых 52 – дети.
Комментарии (0)