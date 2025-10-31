В Башкортостане на «Инвестчасе» одобрили 4 проекта стоимостью более 15,5 млрд рублей

В ходе заседания четыре проекта были одобрены к получению льгот и преференций от государства.

1. Предприниматель Сергей Самойловских рассказал о планах строительства в Уфе завода компании «ИнвестПроект» по производству медицинских расходных материалов. На первом этапе речь идет об изготовлении спиртовых салфеток и пакетов для стерилизации.

Инвестор уже приступил к возведению заводского корпуса и заказал необходимое технологическое оборудование. Общий объем инвестиций – 250 млн рублей. После запуска на предприятии будут трудиться более 40 специалистов.

2. Директор компании «УфаСтройЮрист» Артур Стафеев рассказал о планах строительства в селе Зубово Уфимского района многофункционального комплекса за 235 млн рублей. Он будет включать электрозарядную станцию для автомобилей, магазин, а также пункт бытового обслуживания жителей.

Для строительства комплекса уже подобрали необходимую площадку. Запуск объекта позволит создать более 50 рабочих мест.

3. Генеральный директор финансовой группы «ДоГа» Дмитрий Донцов представил инициативу строительства в Стерлитамакском районе производственного комплекса по изготовлению анилина – это импортозамещающий проект, в России анилин пока не производят.

Завод «Анилинпром» станет резидентом ОЭЗ «Алга», на его площадке будут трудиться более 100 специалистов.

Мощность нового производства – 60 тыс. тонн анилина в год. Сырье для его изготовления планируют получать с предприятия «Газпром нефтехим Салават», а готовую продукцию будут использовать для выпуска полиуретанов, присадок к бензинам, а также добавок при производстве резинотехнических изделий.

Объем инвестиций оценивается в 15 млрд рублей.

4. Компания «Башметан» построит в городе Давлеканово автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию за 50 млн рублей. Этот инвестор уже ввел в эксплуатацию четыре АГНКС на территории Башкортостана.