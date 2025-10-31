В уфимском Забелье строят 5 объектов инфраструктуры за 8,3 млрд рублей

В ходе встречи обсудили строительство жизненно важной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Забелье, а также развитие Зауфимья.

В Забелье сейчас строят пять объектов инженерной инфраструктуры. Этот проект — база комфорта для более чем 100 тыс. семей, с общим бюджетом в 8,3 млрд рублей. В общей сложности на этой территории планируют разместить порядка 9,2 млн кв. м жилья.

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения на территории Зауфимья позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 11,5 млн кв. м жилья и улучшить условия жизни 70 000 семей.

В 2025 году «ДОМ.РФ» выступил инвестором создания первого в Уфе арендного дома – для сотрудников ОДК-УМПО. Сейчас обсуждают возможность реализации таких проектов и для других организаций.