В Башкортостане за неделю резко подорожал бензин

По состоянию на 27 октября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 61,37 рубля за литр (+0,36 рубля за неделю);

– АИ-92 – 58,99 рубля за литр (+0,35 рубля);

– АИ-95 – 63,53 рубля за литр (+0,36 рубля);

– АИ-98 и выше – 84,42 рубля за литр (+0,45 рубля);

– дизельное топливо – 70,43 рубля за литр (+0,56 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (63,64 рубля за литр) и по России (65,45 рубля за литр).