Младенческая смертность в Башкортостане снизилась до рекордно низкой отметки

Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин привел оперативные данные по младенческой смертности за девять месяцев 2025 года.
По словам Рахматуллина, младенческая смертность в Башкортостане снизилась на 18% до рекордных 3,2 промилле.
Министр считает, что такого показателя удалось достичь благодаря комплексу мер, реализующихся в системе здравоохранения Башкортостана:
– выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям;
– для беременных из групп риска разрабатываются индивидуальные программы ведения беременности;
– проводится ранняя постановка на учет беременных для обследования и диагностики заболеваний;
– каждый новорожденный обследуется по программе расширенного неонатального скрининга, для сложных случаев организуется мультидисциплинарный консилиум;
– в РДКБ создана служба длительного катамнестического сопровождения детей, перенесших критические состояния в неонатальном периоде.
Комментарии (0)