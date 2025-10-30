Младенческая смертность в Башкортостане снизилась до рекордно низкой отметки

По словам Рахматуллина, младенческая смертность в Башкортостане снизилась на 18% до рекордных 3,2 промилле.

Министр считает, что такого показателя удалось достичь благодаря комплексу мер, реализующихся в системе здравоохранения Башкортостана:

– выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям;

– для беременных из групп риска разрабатываются индивидуальные программы ведения беременности;

– проводится ранняя постановка на учет беременных для обследования и диагностики заболеваний;

– каждый новорожденный обследуется по программе расширенного неонатального скрининга, для сложных случаев организуется мультидисциплинарный консилиум;

– в РДКБ создана служба длительного катамнестического сопровождения детей, перенесших критические состояния в неонатальном периоде.