Радий Хабиров рассказал о том, как продвигается строительство мечети «Ар-Рахим»

Ранее в октябре в тестовом режиме запустили подсветку мечети. О том, какие еще работы ведутся сейчас на этом объекте, в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

«Посмотрели варианты подсветки мечети "Ар-Рахим". Все они по-своему интересны. Договорились встретиться еще раз и более детально изучить предложения, после чего уже примем окончательное решение. Обсудим со специалистами, архитекторами и выберем одну из трех концепций.

Самое главное – строительство мечети мы продолжаем. Не останавливаемся ни на один день, не прерываем технологические процессы.

Сейчас у нас есть ряд вопросов по стилобату, по нему нужно доработать проектную документацию. Выверяем каждый шаг. Мечеть "Ар-Рахим" – большой объект, сюда будут приходить десятки тысяч людей, и важно, чтобы здесь было безопасно», – написал Радий Хабиров.