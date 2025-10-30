В Уфе вынести приговор владельцам компаний, строивших скандальный ЖК «Меридиан»

Подсудимые заключили фиктивные договора, обманным путем привлекли деньги жителей на строительство многоквартирного жилого дома в Советском районе.

При этом с людьми заключались договора инвестирования, на основании которых у покупателей жилья отсутствовали законные основания приобретения в собственность жилых помещений в строящемся доме.

В итоге обвиняемые присвоили более 80 млн рублей, а люди не получили свои квартиры.

Суд счел обоих обвиняемых виновными по статьям о нарушении требований законодательства об участии в долевом строительстве по предварительному сговору и о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь и девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 74 млн рублей и иски о возмещении морального вреда на сумму 16 млн 800 тыс. рублей.