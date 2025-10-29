В Уфе еще на 12 участках улиц завершили комплексную реконструкцию тротуаров

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов сообщил о том, что еще на 12 участках улиц провели комплексную реконструкцию тротуаров.

В историческом центре города в этом году уложили гранитную плитку и отремонтировали тротуары на улицах Цюрупы, Чернышевского (на двух участках) и Мустая Карима.

На сегодняшний день плитка с гранитным напылением укладывается на улицах Карла Маркса, Кирова, Достоевского, проспекте Октября. Максимальные объемы работ завершат до конца нынешнего благоустроительного сезона, некоторые участки перейдут на следующий год.

Кроме того, на 83 участках обустроили асфальтированные тротуары, 66 из них – около образовательных учреждений.