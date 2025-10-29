Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе еще на 12 участках улиц завершили комплексную реконструкцию тротуаров

Сегодня, 29 октября, в администрации города прошло оперативное совещание «Уфимская среда», в рамках которого среди прочих тем обсудили благоустройство улиц.

Фото: администрация Уфы

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсен Латыпов сообщил о том, что еще на 12 участках улиц провели комплексную реконструкцию тротуаров.

В историческом центре города в этом году уложили гранитную плитку и отремонтировали тротуары на улицах Цюрупы, Чернышевского (на двух участках) и Мустая Карима.

На сегодняшний день плитка с гранитным напылением укладывается на улицах Карла Маркса, Кирова, Достоевского, проспекте Октября. Максимальные объемы работ завершат до конца нынешнего благоустроительного сезона, некоторые участки перейдут на следующий год.

Кроме того, на 83 участках обустроили асфальтированные тротуары, 66 из них – около образовательных учреждений.

