Радий Хабиров провел встречу с Сергеем Шойгу

Глава Башкортостана Радий Хабиров вчера, 28 октября, отправился в Нижний Новгород с рабочим визитом.
Глава региона присутствовал на выездном совещании секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу.
В ходе совещания вместе с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым обсуждали защиту предприятий оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов от террористических атак БПЛА.
«Доложил Сергею Кужугетовичу и Игорю Анатольевичу, как эта работа организована в нашей республике.
К сожалению, количество атак увеличивается. Чтобы им противостоять, мы создали глубокую, эшелонированную систему обороны, которая включает пассивную и активную защиту – систему обнаружения, сопровождения, огневого поражения беспилотников и т.д.
Продолжаем активно взаимодействовать с Минобороны страны в этом вопросе. Защита людей – наша приоритетная задача», – рассказал Радий Хабиров.
