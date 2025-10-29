Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Радий Хабиров провел встречу с Сергеем Шойгу

Глава Башкортостана Радий Хабиров вчера, 28 октября, отправился в Нижний Новгород с рабочим визитом.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Глава региона присутствовал на выездном совещании секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу.

В ходе совещания вместе с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым обсуждали защиту предприятий оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов от террористических атак БПЛА.

«Доложил Сергею Кужугетовичу и Игорю Анатольевичу, как эта работа организована в нашей республике.

К сожалению, количество атак увеличивается. Чтобы им противостоять, мы создали глубокую, эшелонированную систему обороны, которая включает пассивную и активную защиту – систему обнаружения, сопровождения, огневого поражения беспилотников и т.д.

Продолжаем активно взаимодействовать с Минобороны страны в этом вопросе. Защита людей – наша приоритетная задача», – рассказал Радий Хабиров.

