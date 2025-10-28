Центробанк объяснил ускорение инфляции в Башкортостане в сентябре 2025 года

Годовая инфляция в Башкортостане в сентябре 2025 года составила 8,23% против 8,03% месяцем ранее. Инфляция в регионе ускорилась после трех месяцев замедления подряд – причины объяснили в Банке России.
Цены в Башкортостане в сентябре 2025 года, по данным Росстата, увеличились на 0,33% к августу.
Годовая инфляция в регионе стала выше средней по стране (7,98%).
Заметнее всего в сентябре подорожали услуги (+0,55%) и непродовольственные товары (+0,33%).
Среди основных причин роста цен – рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, снижение предложения отдельных непродовольственных товаров, некоторое ослабление рубля.
По текущему прогнозу, в 2026 году инфляция снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.
