Центробанк объяснил ускорение инфляции в Башкортостане в сентябре 2025 года

Годовая инфляция в Башкортостане в сентябре 2025 года составила 8,23% против 8,03% месяцем ранее. Инфляция в регионе ускорилась после трех месяцев замедления подряд – причины объяснили в Банке России.

Цены в Башкортостане в сентябре 2025 года, по данным Росстата, увеличились на 0,33% к августу.

Годовая инфляция в регионе стала выше средней по стране (7,98%).

Заметнее всего в сентябре подорожали услуги (+0,55%) и непродовольственные товары (+0,33%).

Среди основных причин роста цен – рост издержек  производителей и поставщиков товаров и услуг, снижение предложения отдельных непродовольственных товаров, некоторое ослабление рубля.

По текущему прогнозу, в 2026 году инфляция снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

