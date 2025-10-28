Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Уфимский парк альпак работал без лицензии

Управлением Россельхознадзора по республике Башкортостан объявлено предостережение уфимскому зоопарку.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в результате проверки выяснилось, что зоопарка «Парк Альпак "Симба"» на улице Сельская Богородская работает без специального разрешения – лицензии.

В реестре лицензий Россельхознадзора есть лицензия у ИП, владеющего зоопарком, однако адрес осуществления деятельности в Уфе отсутствует.

Организатору выставки объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований федерального закона.

