Глава уфимской компании пойдет под суд за неуплату 81 млн рублей налогов

Следствием установлено, что руководитель организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий на территории республики, в период с 2019 по 2022 год уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость.

Для этого он оформлял фиктивные договора поставок и счета-фактуры с многочисленными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, часть из которых была создана для уклонения от налогообложения, что дало основание для незаконного применения налоговых вычетов.

Таким образом компания недоплатила в бюджет более 81 млн рублей.

Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В обеспечительных целях имущество компании на сумму более 120 млн рублей арестовано.