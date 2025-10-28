Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Глава уфимской компании пойдет под суд за неуплату 81 млн рублей налогов

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и главного бухгалтера строительной компании.

Следствием установлено, что руководитель организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий на территории республики, в период с 2019 по 2022 год уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость.

Для этого он оформлял фиктивные договора поставок и счета-фактуры с многочисленными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, часть из которых была создана для уклонения от налогообложения, что дало основание для незаконного применения налоговых вычетов.

Таким образом компания недоплатила в бюджет более 81 млн рублей. 

Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В обеспечительных целях имущество компании на сумму более 120 млн рублей арестовано.

