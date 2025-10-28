Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили более 107 тыс. упаковок лекарств

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 20 по 26 октября 2025 года, в регионе было обслужено 50 224 рецепта.

Пациентам выдали 107 483 упаковки лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (37% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (19%), Центральный (11%), Октябрьский (19%) и Нефтекамский (7%) округа.

