Стало известно, когда пройдет прямая линия Радия Хабирова

Традиционная «Прямая линия» с Радием Хабировым состоится в этом году в ноябре. Глава Башкортостана ответит на актуальные вопросы жителей республики.

Фото: администрация главы Башкортостана

Прямая линия пройдет во вторник, 11 ноября. Обычно ее транслируют телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также радиостанция «Юлдаш».

Кроме того, ее можно будет посмотреть на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Начало – в 19.00.

В прошлый раз вопросы принимали через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и через специальный раздел на официальном сайте главы республики.

