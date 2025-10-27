Стало известно, когда пройдет прямая линия Радия Хабирова

Прямая линия пройдет во вторник, 11 ноября. Обычно ее транслируют телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV, а также радиостанция «Юлдаш».

Кроме того, ее можно будет посмотреть на страницах Радия Хабирова в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Начало – в 19.00.

В прошлый раз вопросы принимали через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и через специальный раздел на официальном сайте главы республики.