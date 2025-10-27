В Башкортостане построят эко-деревню за 300 млн рублей

Новый комплекс расположится в Абзелиловском районе на участке площадью 17,5 гектара вблизи уже действующей «Эко-деревни», открытой в 2023 году.

Инвестор планирует вложить в проект порядка 300 млн рублей и создать 27 новых рабочих мест.

Проект ранее был представлен на «Инвестчасе», Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка в аренду без торгов.

Строительство эко-деревни проведут в четыре этапа. Ввод в эксплуатацию всех объектов – в 2032 году. На территории гостевого комплекса будут предоставляться услуги аренды номеров, домов и бань, проката туристического оборудования.