Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане построят эко-деревню за 300 млн рублей

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подписал договор аренды земельного участка для создания гостевого VIP-комплекса «Эко-деревня-2».

pravitelstvorb.ru

Новый комплекс расположится в Абзелиловском районе на участке площадью 17,5 гектара вблизи уже действующей «Эко-деревни», открытой в 2023 году.

Инвестор планирует вложить в проект порядка 300 млн рублей и создать 27 новых рабочих мест.

Проект ранее был представлен на «Инвестчасе», Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка в аренду без торгов.

Строительство эко-деревни проведут в четыре этапа. Ввод в эксплуатацию всех объектов – в 2032 году. На территории гостевого комплекса будут предоставляться услуги аренды номеров, домов и бань, проката туристического оборудования.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: