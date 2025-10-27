Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане могут внести изменения в закон о взносах за капремонт

Парламентарии республики рассмотрят законопроект о внесении поправок в закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Как сообщили в парламенте, законопроект касается таких многоквартирных домов, которые не были введены в эксплуатацию в установленном порядке.

Из-за банкротства застройщика либо отсутствия тех или иных документов они находятся в «подвешенном» положении, при этом люди в них уже живут, здания эксплуатируются и подвержены износу.

Принятие закона позволит включать такие дома в республиканскую программу капитального ремонта, планомерно пополнять счет дома и в конечном итоге обеспечивать безопасные условия проживания.

Поправки рассмотрят 30 октября. В случае их принятия в таких домах счета за капремонт начнут приходить по истечении восьми месяцев после месяца официального опубликования республиканской программы капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом.

