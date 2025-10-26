Дождь со снегом: погода в Уфе 27 октября – 1 ноября

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе солнца практически не будет, зато каждый день обещают осадки. К концу недели ожидается похолодание.

Понедельник, 27 октября: до +10°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +3°, дождь.

Вторник, 28 октября: до +9°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +6°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 29 октября: до +11°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +6°, дождь.

Четверг, 30 октября: до +8°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +3°, временами небольшой дождь со снегом.

Пятница, 31 октября: до +7°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +1°, небольшой дождь со снегом.

Суббота, 1 ноября: до +5°, облачно, дождь.