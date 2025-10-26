Жителям Башкортостана приходится искать работу в среднем почти 5 месяцев

В среднем по стране в первом полугодии среднее время поиска работы сократилось на 9%, а безработные россияне трудоустраивались на полмесяца быстрее, чем годом ранее.

В среднем на поиск подходящей вакансии россиянину требуется пять месяцев и восемь дней.

Быстрее всего находят работу в Саратовской, Астраханской и Ульяновской областях – в среднем от полутора до четырех месяцев.

Дольше всего процесс трудоустройства занимает в Амурской области, Забайкальском крае и Магаданской области – в среднем от семи до десяти месяцев.

В Башкортостане, несмотря на кадровый голод, ситуация далека от идеальной: в этот период среднее время поиска работы составило четыре месяца и 25 дней.