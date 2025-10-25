Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Более миллиона жителей Башкортостана привились от гриппа

В Роспотребнадзоре Башкортостана отчитались по ситуации с распространением гриппа и острых респираторных инфекций на территории республики.

Согласно отчету Роспотребнадзора, на территории республики отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на 22,4% за прошедшую неделю. Зарегистрировано около 18,6 тыс. случаев заболевания.

В Башкортостане продолжается кампания по вакцинации против гриппа, привито уже более 1,05 млн. человек.

Ранее руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что подъем уровня заболеваемости ожидается в декабре-январе. Пока что наблюдается спад, стартовавший в начале октября.

В прошлом году первые случаи гриппа фиксировали в январе, пик заболеваемости пришелся на март.

Какие вакцины можно делать при беременности? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

