В Башкортостане продолжается рост цен на яйца и некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (8,28%), яйца (7,2%), огурцы (4,67%), морковь (2,85%) и бананы (2,14%).

Умеренно поднялись цены на картофель (1,1%), сухие молочные смеси для детского питания (1,02%) и маргарин (0,95%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели мороженая рыба (1,13%), капуста (0,86%), детские овощные (0,75%) и фруктовые (0,52%) консервы.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.