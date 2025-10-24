Парламент Башкортостана внесет в Госдуму законопроект об отмене дарения имущества

Как пояснили в региональном парламенте, документ касается порядка отмены дарения имущества в случае если даритель переживет одаряемого.

Сегодня в такой ситуации даритель может вернуть себе имущество в одностороннем порядке – при условии, если в договоре дарения есть соответствующий пункт. Проблема в том, что сроки для возвращения имущества законом не определены, и это порождает правовые сложности.

Например, если даритель долго не оформляет возврат квартиры, наследники могут счесть ее своей – продать или заложить, не зная, что у первоначального владельца есть право вернуть собственность.

Поэтому поправками предлагается установить предельный срок реализации такого права.

Ранее концепция законопроекта была поддержана Советом законодателей России.