Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе экс-сотрудники крупной нефтяной компании пойдут под су за взятку

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей подразделений крупной нефтяной компании.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Следствие считает, что в октябре 2023 года между акционерным обществом и коммерческой фирмой заключен контракт на выполнение работ по очистке резервуаров от донных отложений, подготовке к технической диагностике и восстановлению антикоррозийной защиты.

Для ускорения процедуры подписания и оплаты выполненных работ руководители подразделений заказчика потребовали от директора подрядной организации 200 тыс. рублей.

Оба были задержаны при получении денег. Обвиняемые вину признают. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: