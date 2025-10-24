В Уфе экс-сотрудники крупной нефтяной компании пойдут под су за взятку

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Следствие считает, что в октябре 2023 года между акционерным обществом и коммерческой фирмой заключен контракт на выполнение работ по очистке резервуаров от донных отложений, подготовке к технической диагностике и восстановлению антикоррозийной защиты.

Для ускорения процедуры подписания и оплаты выполненных работ руководители подразделений заказчика потребовали от директора подрядной организации 200 тыс. рублей.

Оба были задержаны при получении денег. Обвиняемые вину признают. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.