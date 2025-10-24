Мечеть «Ар-Рахим» в Уфе украсят подсветкой

Пока что подсветку запустят в тестовом режиме: проводят технические и дизайнерские испытания, в рамках которых изучат различные световые сценарии и оборудование.

В процессе тестирования могут использоваться световые приборы разных цветовых температур и оттенков, поэтому не удивляйтесь, если первое время подсветка будет выглядеть странно. Это необходимый этап для оценки визуального восприятия и технических возможностей системы.

В Духовном управлении мусульман подчеркивают, что все проводимые работы носят тестовый, предварительный характер. Ни один из демонстрируемых вариантов не является окончательным.

«Финальный сценарий освещения будут выбирать взвешенно и коллективно. В настоящее время проводятся консультации и обсуждения с архитектурным советом города Уфы, чтобы будущий облик мечети в темное время суток гармонично вписывался в городской ландшафт и отвечал как эстетическим, так и техническим требованиям», – сообщили в Управлении.