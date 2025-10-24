Мечеть «Ар-Рахим» в Уфе украсят подсветкой

Духовное управление мусульман Башкортостана сообщает о начале работ по тестированию системы архитектурно-художественной подсветки соборной мечети «Ар-Рахим».
Пока что подсветку запустят в тестовом режиме: проводят технические и дизайнерские испытания, в рамках которых изучат различные световые сценарии и оборудование.
В процессе тестирования могут использоваться световые приборы разных цветовых температур и оттенков, поэтому не удивляйтесь, если первое время подсветка будет выглядеть странно. Это необходимый этап для оценки визуального восприятия и технических возможностей системы.
В Духовном управлении мусульман подчеркивают, что все проводимые работы носят тестовый, предварительный характер. Ни один из демонстрируемых вариантов не является окончательным.
«Финальный сценарий освещения будут выбирать взвешенно и коллективно. В настоящее время проводятся консультации и обсуждения с архитектурным советом города Уфы, чтобы будущий облик мечети в темное время суток гармонично вписывался в городской ландшафт и отвечал как эстетическим, так и техническим требованиям», – сообщили в Управлении.
Комментарии (0)