В Уфе двое детей попали в реанимацию после пожара

Пожар произошел в шестом часу утра. Огнем повреждены детская коляска, а также стена и потолок.

В результате пожара пострадали двое детей: девятилетний мальчик и девочка возрастом меньше двух месяцев – у обоих отравление продуктами горения.

Пожар был потушен до прибытия пожарных, причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что детей доставили в больницу скорой медицинской помощи, сейчас они находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.