По обновленному мосту на границе Башкортостана и Татарстана пустили движение

В начале сентября этот мост на границе с Татарстаном был готов на 85%. Теперь он открыт для проезда.

В церемонии открытия принял участие глава региона Радий Хабиров, также по видеосвязи участвовал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который отметил, что запуск движения по этому мосту повысит надежность транспортной связи между регионами.

Работы стартовали в прошлом году. Протяженность моста составляет 238,5 м, подходов к сооружению – 431,5 м. Строители выполнили отсыпку подъездных участков, обновили опоры и пролётное строение с установкой перильных ограждений и искусственного освещения.