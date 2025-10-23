Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Евросоюз ввел санкции против ПАО «ОДК-УМПО»

Европейский союз анонсировал состав 19 пакета санкций против России. В нем, как обычно, меры и запреты в отношении российских и зарубежных компаний и частных лиц.

Фото опубликовал Радий Хабиров

В частности, в санкционный список ЕС включено «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.

В черный список внесли еще «Автоваз», Evraz PLC, ДВМП и другие организации.

Кроме того, под раздачу попали региональные министры и омбудсмены, руководители ряда предприятий, внесенных в черные списки ЕС, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов и другие лица.

Будут запрещены транзакции с Альфа-банком, МТС Банком, Абсолют Банком и другими финорганизациями.

Досталось и зарубежным филиалам российских банков: Альфа-банка, ВТБ и Сбера в Беларуси, филиал ВТБ в Казахстане, а также банки Киргизии, Таджикистана и других стран.

С 25 января 2026 года ЕС вводит запрет на операции через платежную систему «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК) и систему быстрых платежей (СБП). Под санкции попал и российский стейблкоин А7А5.

