Евросоюз ввел санкции против ПАО «ОДК-УМПО»

В частности, в санкционный список ЕС включено «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.

В черный список внесли еще «Автоваз», Evraz PLC, ДВМП и другие организации.

Кроме того, под раздачу попали региональные министры и омбудсмены, руководители ряда предприятий, внесенных в черные списки ЕС, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов и другие лица.

Будут запрещены транзакции с Альфа-банком, МТС Банком, Абсолют Банком и другими финорганизациями.

Досталось и зарубежным филиалам российских банков: Альфа-банка, ВТБ и Сбера в Беларуси, филиал ВТБ в Казахстане, а также банки Киргизии, Таджикистана и других стран.

С 25 января 2026 года ЕС вводит запрет на операции через платежную систему «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК) и систему быстрых платежей (СБП). Под санкции попал и российский стейблкоин А7А5.