На автозаправках Башкортостана за неделю подорожал бензин

По состоянию на 20 октября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 61,01 рубля за литр (+0,18 рубля за неделю);

– АИ-92 – 58,64 рубля за литр (+0,19 рубля);

– АИ-95 – 63,17 рубля за литр (+0,16 рубля);

– АИ-98 и выше – 83,97 рубля за литр (+0,45 рубля);

– дизельное топливо – 69,87 рубля за литр (+0,1 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (63,39 рубля за литр) и по России (65,2 рубля за литр).