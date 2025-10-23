Бывший мэр Салавата отправится в тюрьму на 3 года

Будучи главой администрации Салавата, обвиняемый заключил с нарушением конкурентных процедур заведомо невыгодное для города концессионное соглашение с компанией на ее условиях.

В результате сговора компании во владение перешло муниципальное имущество. Там самым, как сообщает пресс-служба судов Башкортостана, «существенно нарушены охраняемые законом интересы государства в виде дискредитации и подрыва авторитета органов местного самоуправления».

На суде мужчина вину не признал. Суд, однако, счел его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишением права занимать руководящие должности в органах госвласти на два с половиной года.