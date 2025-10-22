Трехлетняя девочка, которую отец выбросил из окна, идет на поправку

Девятого октября в Уфе около 9.00 утра 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры свою трехлетнюю дочь. Мать в это время находилась в санатории со старшим сыном на лечении в другом городе.
Ребенка в критическом состоянии доставили спецбортом в Москву, где она продолжает проходить лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ.
Там сообщили, что сейчас состояние девочки оценивается как тяжелое, но стабильное. Ребенок получает комплексную интенсивную терапию и находится под наблюдением мультидисциплинарной команды: реаниматологов, нейрохирургов, травматологов.
На текущий момент реаниматологами проводятся мероприятия по переводу пациентки с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь оказывается в полном объеме.
Комментарии (0)