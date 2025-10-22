Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили более 85 тыс. упаковок лекарств

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин опубликовал данные еженедельного мониторинга льготного лекарственного обеспечения.

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 13 по 19 октября 2025 года, в регионе было обслужено 41 383 рецепта.

Пациентам выдали 85 392 упаковки лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (31% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (18%), Октябрьский (13%), Центральный (10%) и Нефтекамский (8%) округа.

Ранее мы писали о том, что в Башкортостане ребенку-инвалиду выдали медицинские изделия после вмешательства прокуратуры.

