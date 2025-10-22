Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили более 85 тыс. упаковок лекарств

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 13 по 19 октября 2025 года, в регионе было обслужено 41 383 рецепта.

Пациентам выдали 85 392 упаковки лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (31% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (18%), Октябрьский (13%), Центральный (10%) и Нефтекамский (8%) округа.

