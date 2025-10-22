В Уфе откроется «Приют человека»

Центр начнет свою работу к 10 ноября – об этом в соцсетях рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав эти фото.

Это будет место, где люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить комплексную помощь: юридическую, психологическую, медицинскую. Будет возможность остаться на ночлег и получить необходимое питание.

«Конечно, хочется, чтобы такие места всегда пустовали, но жизнь бывает непредсказуемой. И наша задача – обеспечить базовые условия для тех, кто оказался в беде.

Этот проект стал возможен благодаря поддержке более 10 компаний-спонсоров. Особая благодарность нашему якорному стратегическому партнеру ГК "Строитэк". Спасибо каждому, кто участвовал и будет участвовать в работе центра! Уверен, что "Приют человека" станет символом нашей общей доброты и милосердия», – написал Мавлиев.