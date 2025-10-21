Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Башкортостан вошел в топ-15 рейтинга регионов по научно-технологическому развитию

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по научно-технологическому развитию за 2024 год. В нем учитываются различные показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах.

Бессменным лидером этого рейтинга остается Москва (81,82 балла), следом идут Татарстан (70,56) и Санкт-Петербург (70,11), которые с 2023 года поменялись местами. Далее – Нижегородская и Московская области.

Аутсайдеры рейтинга – Ингушетия (5,56), Еврейская АО (10,87), Алтай (12,28), Чукотский АО (12,73) и Хакасия (13,36).

Башкортостан в рейтинге за год потерял две строчки и теперь стоит на 14 позиции с 51,53 балла.

Показатели, которые учитывались при составлении рейтинга: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности и наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в ней.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: