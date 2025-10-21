Башкортостан вошел в топ-15 рейтинга регионов по научно-технологическому развитию

Бессменным лидером этого рейтинга остается Москва (81,82 балла), следом идут Татарстан (70,56) и Санкт-Петербург (70,11), которые с 2023 года поменялись местами. Далее – Нижегородская и Московская области.

Аутсайдеры рейтинга – Ингушетия (5,56), Еврейская АО (10,87), Алтай (12,28), Чукотский АО (12,73) и Хакасия (13,36).

Башкортостан в рейтинге за год потерял две строчки и теперь стоит на 14 позиции с 51,53 балла.

Показатели, которые учитывались при составлении рейтинга: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности и наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в ней.