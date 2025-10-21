В Уфе временно перекроют Восточный выезд

Движение на платной дороге Восточный выезд ограничат 28 октября (вторник) и пятого ноября (среда) 2025 года.

В эти дни с 1:00 до 5:00 будет полностью перекрыт южный тоннель по направлению федеральной трассы М-5 «Урал».

Въезд со стороны проспекта Салавата Юлаева также будет закрыт.

Ограничения связаны с диагностикой и проведением работ по очистке системы водоотведения в южном тоннеле.

Фото: Минтранс Башкортостана