В Башкортостане осенние каникулы продлятся 9 дней подряд

Согласно утвержденному графику, отдых школьников продлится девять дней подряд – с 25 октября (суббота) по четвертое ноября (вторник) включительно.

При этом официальные каникулы заканчиваются второго ноября, но четвертого ноября республика будет праздновать День народного единства, так что этот день будет праздничным выходным.

Как мы писали ранее, чтобы сделать период выходных непрерывным, было принято решение назначить субботу, первое ноября, сокращенным рабочим днем, так что следующая рабочая неделя будет в республике шестидневной.