В Башкортостане следующая рабочая неделя будет шестидневной

Последняя рабочая неделя октября в этом году будет шестидневной: с 27 октября по первое ноября.

Четвертого ноября отмечают День народного единства. Это будет вторник, поэтому было принято решение сделать субботу, первое ноября, сокращенным рабочим днем, за которым последуют три дня выходных, со второго по четвертое ноября, и трехдневная рабочая неделя.

Это будут последние внеплановые выходные вплоть до среды, 31 декабря, когда начнутся новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней.