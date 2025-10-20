Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане следующая рабочая неделя будет шестидневной

Рабочая суббота и длинный период выходных: рассказываем, когда жители Башкортостана будут работать и отдыхать в начале следующего месяца.

Последняя рабочая неделя октября в этом году будет шестидневной: с 27 октября по первое ноября.

Четвертого ноября отмечают День народного единства. Это будет вторник, поэтому было принято решение сделать субботу, первое ноября, сокращенным рабочим днем, за которым последуют три дня выходных, со второго по четвертое ноября, и трехдневная рабочая неделя.

Это будут последние внеплановые выходные вплоть до среды, 31 декабря, когда начнутся новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: