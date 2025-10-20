В Уфе за выходные произошло 84 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 84 ДТП, пострадали шесть человек, двое погибли.

В частности, вчера, 19 октября, около 12 часов дня, женщина 1972 года рождения за рулем Kia Carnival, следуя по Бельскому мосту со стороны Демского шоссе в сторону улицы Заки Валиди, врезалась в остановившейся в попутном направлении из-за поломки Renault Laguna, при этом повреждения получил и автомобиль Skoda Octavia. Пострадали двое детей из Renault Laguna.

Пресечено 694 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (65), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (29) и не уступавшие дорогу пешеходам (47).

Кроме того, оштрафовали 43 пешехода-нарушителя.

Задержали 23 водителя в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Фото: Госавтоинспекция Уфы