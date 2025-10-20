Министр здравоохранения рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард»

На следующий день после инцидента стало известно, что трое человек погибли, все – женщины. В их числе – молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети.

Сегодня, 20 октября, глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин рассказал о том, что пациенты, пострадавшие во время взрыва на предприятии «Авангард», продолжают лечение.

Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ФКП «Авангард» производит оружие и боеприпасы по гособоронзаказу, а также химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества и многое другое. Было возбуждено уголовное дело. Предприятие продолжает работу в прежнем режиме.