Министр здравоохранения рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард»

В прошлую пятницу, 17 октября, произошло ЧП на стерлитамакском заводе «Авангард» в Башкортостане. В результате взрыва одно из зданий предприятия было разрушено.

На следующий день после инцидента стало известно, что трое человек погибли, все – женщины. В их числе – молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети.

Сегодня, 20 октября, глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин рассказал о том, что пациенты, пострадавшие во время взрыва на предприятии «Авангард», продолжают лечение.

Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ФКП «Авангард» производит оружие и боеприпасы по гособоронзаказу, а также химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества и многое другое. Было возбуждено уголовное дело. Предприятие продолжает работу в прежнем режиме.

