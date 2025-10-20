Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане введут новый налоговый режим

Комитет Госсобрания по налоговой политике поддержал проект закона о введении на территории региона специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Речь идет о включении Башкортостана в общефедеральный эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Основные преимущества специального налогового режима – это упрощение или отмена большей части налоговой отчетности и освобождение от уплаты страховых взносов.

Доходы и расходы будут определяться по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Сумму налога будет рассчитывать налоговый орган.

Парламент республики планирует принять закон на пленарном заседании в конце октября. Экспериментальный режим будет работать с первого января 2026 года до конца 2027 года.

