В Башкортостане введут новый налоговый режим

Речь идет о включении Башкортостана в общефедеральный эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Основные преимущества специального налогового режима – это упрощение или отмена большей части налоговой отчетности и освобождение от уплаты страховых взносов.

Доходы и расходы будут определяться по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Сумму налога будет рассчитывать налоговый орган.

Парламент республики планирует принять закон на пленарном заседании в конце октября. Экспериментальный режим будет работать с первого января 2026 года до конца 2027 года.