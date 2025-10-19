Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Хмурая осень: погода в Уфе 20-24 октября

Октябрь в Уфе пока обходился без существенных заморозков и почти без снега. Рассказываем о том, чего ожидать от погоды в следующую рабочую неделю.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой рабочей неделе осадков будет мало, солнце заглянет только в пятницу. К концу недели ожидается похолодание.

Понедельник, 20 октября: до +10°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +3°, без осадков.

Вторник, 21 октября: до +10°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +2°, без осадков.

Среда, 22 октября: до +10°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +3°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 23 октября: до +9°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +2°, небольшой дождь со снегом.

Пятница, 24 октября: до +7°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +2°, без осадков.

